- TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'daki köyleri kontrol altına alıyor
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- TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'daki köyleri kontrol altına alıyorTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın merkezine giren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu köyleri kontrol altına almaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
- TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'daki köyleri kontrol altına alıyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın merkezine giren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu köyleri kontrol altına almaya devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yoğun çatışmalar sonucunda Tel Abyad'daki köylerin büyük bir bölümünün kontrol altına alındığı ifade edildi.
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