TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın batısındaki Tel Fender köyünü PKK/PYD'den temizledi.
2 saat önce
TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın batısındaki Tel Fender köyünü PKK/PYD'den temizledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın batısındaki Tel Fender köyünü PKK/PYD'den temizledi. - TEL ABYAD
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