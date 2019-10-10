Son Dakika Haberleri: TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın batısındaki Tel Fender köyünü PKK/PYD'den temizledi.
Son Dakika 3. Sayfa TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın batısındaki Tel Fender köyünü PKK/PYD'den temizledi.

TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın batısındaki Tel Fender köyünü PKK/PYD'den temizledi.

2 saat önce

TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın batısındaki Tel Fender köyünü PKK/PYD'den temizledi.

TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın batısındaki Tel Fender köyünü PKK/PYD'den temizledi., System.String[]

TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın batısındaki Tel Fender köyünü PKK/PYD'den temizledi. - TEL ABYAD

Telabyad, Suriye, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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