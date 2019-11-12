Son Dakika Haberleri: TSK'ya 13 adet 'KORKUT' teslim edildi
Son Dakika Güncel TSK'ya 13 adet 'KORKUT' teslim edildi - Son Dakika

TSK'ya 13 adet 'KORKUT' teslim edildi

7 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, son teslimatla 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sisteminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini açıkladı.

TSK'ya 13 adet 'KORKUT' teslim edildi, System.String[]

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, son teslimatla 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sisteminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT'un görüntüsünü paylaştı. Demir, son teslimatla toplam 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemini TSK'ya teslim ettiklerini kaydederek, "Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT, hava savunma kabiliyetlerimizi ileri taşımamıza katkı sağladı. KORKUT, KOBİ ve yan sanayine yeni yetenekler kazandırdı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA,


İsmail Demir, Aselsan, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:21 Kaynak: DHA
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