Son Dakika Haberleri: TSK'ya 30 Bin Lira Bağışladı

TSK'ya 30 Bin Lira Bağışladı

1 saat önce

Tekirdağ Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yaztepe, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na 30 bin lira bağışladı.

TSK'ya 30 Bin Lira Bağışladı, System.String[]
Tekirdağ Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yaztepe, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na 30 bin lira bağışladı. Yaztepe'ye TSK tarafından altın madalya ve berat belgesi gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı, Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yaztepe'ye desteklerinden dolayı altın madalya ve berat belgesi gönderdi. Yaztepe, "Temsil ettiğimiz kurum üyeleri esnaf ve sanatkarlarımız adına milli harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak amacı ile kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na katkı sağlamak amacıyla yönetim kurulu olarak 30 bin lira destekleme kararı aldık. Ülkemizin bekası için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Altın madalya ve beratı teslim edildi

TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Onursal Başkanı Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Son yıllarda yerli ve milli silah üretimine ağırlık veren milli savunma ürünlerinde Ar-Ge çalışmalarına kaynak sağlanması ve vatandaşların bağışları için köprü vazifesi üstlenen, Türkiye'de ASELSAN ve ROKETSAN gibi kurumları güçlendirmek, vatandaşlarla aralarında köprü vazifesi üstlenmek amacıyla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na belli oranda maddi destek sunan kurum ve kişilere belge ve madalyalar gönderiliyor. Bu kapsamda bağışçımız Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yaztepe'ye altın madalya ve berat belgesini takdim etmekten onur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Abban daha sonra Yaztepe'ye altın madalya ve berat belgesini takdim etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:46 Kaynak: İHA

Çerkezköy, TSK, Güncel
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