TSK'ya ait 200 askeri araç İdlib'e girdi - Son Dakika

TSK'ya ait 200 askeri araç İdlib'e girdi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 200 askeri araçtan oluşan konvoy İdlib'e giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 200 askeri araçtan oluşan konvoy İdlib'e giriş yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e takviyesi sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına 200 askeri araçtan oluşan konvoy gönderdi. - İDLİB
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