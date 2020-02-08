TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi - Son Dakika

TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 300 askeri araçtan oluşan konvoy İdlib'e giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 300 askeri araçtan oluşan konvoy İdlib'e giriş yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına en az 330 askeri araçtan oluşan konvoy gönderdi. İdlib'in farklı kontrol noktalarına gönderilen askeri araçlar, İdlib'in Kafrlusen geçidinden giriş yaptı. Yerel kaynaklar, bu gece İdlib'e giriş yapan Türk konvoyu son zamanda İdlib'e gönderilen en büyük konvoylardan biri olarak değerlendi. - İDLİB
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