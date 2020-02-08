TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi - Son Dakika

TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 300 askeri araçtan oluşan konvoy İdlib'e giriş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 300 askeri araçtan oluşan konvoy İdlib'e giriş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına en az 330 askeri araçtan oluşan konvoy gönderdi. İdlib'in farklı kontrol noktalarına gönderilen askeri araçlar, İdlib'in Kafrlusen geçidinden giriş yaptı. Yerel kaynaklar, bu gece İdlib'e giriş yapan Türk konvoyu son zamanda İdlib'e gönderilen en büyük konvoylardan biri olarak değerlendi.

(Hamad Alnajjar - Muhamed El Mustafa/İHA)

TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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