Son Dakika Haberleri: TSK'ya ait araç ve silahların darbe girişiminde kullanılmasına soruşturma
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TSK'ya ait araç ve silahların darbe girişiminde kullanılmasına soruşturma

37 dakika önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'da, TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

TSK'ya ait araç ve silahların darbe girişiminde kullanılmasına soruşturma, System.String[]

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'da, TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:50 
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15 Temmuz darbe girişiminde TSK'ya ait araç ve silahların kullanılmasına soruşturma
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