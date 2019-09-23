TSK'ya ait araç ve silahların darbe girişiminde kullanılmasına soruşturma
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'da, TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'da, TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:50
15 Temmuz darbe girişiminde TSK'ya ait araç ve silahların kullanılmasına soruşturma Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti 40 yıllık mağara hayatı biten İskender amca, banyo taleplerini geri çevirdi "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi