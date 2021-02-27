TSK'ya ait deniz karakol uçağının, kabul test uçuşu başarıyla tamamladı - Son Dakika

TSK'ya ait deniz karakol uçağının, kabul test uçuşu başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, MELTEM-3 projesi kapsamında, TCB 752 numaralı deniz karakol uçağının kabul test uçuşunu başarıyla tamamladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, MELTEM-3 projesi kapsamında, TCB 752 numaralı deniz karakol uçağının kabul test uçuşunu başarıyla tamamladığını bildirdi. Sosyal medya hesabından test uçuşuna ait fotoğrafların da bulunduğu bir paylaşım ile konuyla ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "MELTEM-3 projesi kapsamında, TCB 752 kuyruk numaralı deniz karakol uçağımız kabul test uçuşunu başarıyla icra etti" denildi. -İHA-

Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: Mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz

Son Dakika: Valiliklerden sonra bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan! Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta Kabine kararlarına göre başlayacak

Alex de Souza, bu sezon takım çalıştırmak istemediği için Malatyaspor'un teklifini reddetti

Nesli neredeyse tükenmek üzere! Yüzünü bir anlık da olsa gösteren porsuk kamerada

Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası 400 milyon liraya satışa çıktı

Safranbolu'da heyecan yaratan keşif! 2 bin 500 yıllık gizli geçit bulundu

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar vergi dairelerinde metrelerce kuyruk oluşturdu