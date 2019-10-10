Son Dakika Haberleri: TSK'ya ait İHA'nın düşürüldüğü haberleri asılsız
Son Dakika Güncel TSK'ya ait İHA'nın düşürüldüğü haberleri asılsız

TSK'ya ait İHA'nın düşürüldüğü haberleri asılsız

32 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusuna ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

TSK'ya ait İHA'nın düşürüldüğü haberleri asılsız, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusuna ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medyada birtakım manipülasyon girişimlerinde bulunuluyor. Terör örgütüne yakın hesaplardan yapılan bir paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir İHA'nın düşürüldüğüne yönelik iddia yer aldı. Güvenlik kaynakları, terör örgütüne yakın hesaplar tarafından sosyal medyadan yayılmaya çalışan "bir İnsansız Hava Aracı'nın düşürüldüğüne" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirtti. Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiayı tamamen gerçek dışı olarak nitelendirerek, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurguladı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, İnsansız Hava Aracı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
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