TSK'ya ait kurtarıcılar TAG Otoyolu'nda mahsur kalan araçların kurtarılmasına yardım ediyor - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait kurtarıcılar, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kalan araçların kurtarılmasına yardım ediyor.

Kentte konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde görevli 2 büyük kurtarıcı, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan TAG Otoyolu'na geldi.

Kurtarıcılar askeri personelin desteğiyle yolda kalan tırları bulunduğu yerden çekerek kurtarıyor.

Söz konusu faaliyetin ilerleyen saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Tır şoförü Faruk Kuruk, AA muhabirine, yaklaşık 26 saattir otoyolda bulunduğunu belirterek, "Aç ve susuz kaldık ama AFAD yemek getirdi. Karayolları araçları geldi ama yetersiz kaldı. TSK sağ olsun, bizi kendi araçlarıyla çektiler. Çok şükür kurtulduk emeği geçen herkese teşekkür." diye konuştu.