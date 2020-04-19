TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı - Son Dakika

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TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı
6 saat önce
TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağının Somali'ye ulaştığını bildirdi.
TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağının Somali'ye ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye tarafından hazırlanan sağlık malzemelerinin Etimesgut Havaalanında A400-M tipi askeri kargo uçağına yüklenerek Somali'ye ulaştırıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 06:21 Kaynak: İHA
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