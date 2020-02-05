TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi - Son Dakika

TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.

TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi

TSK, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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