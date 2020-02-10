TSK'ya bağış yapan okula bronz madalya - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK'ya bağış yapan okula bronz madalya - Son Dakika

TSK'ya bağış yapan okula bronz madalya

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında harçlıklarıyla vakfa bağış yapan Gülerçin Koleji öğrencilerine bronz madalya takdim edildi.

TSK'ya bağış yapan okula bronz madalya, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında harçlıklarıyla vakfa bağış yapan Gülerçin Koleji öğrencilerine bronz madalya takdim edildi.


TSK'nın ihtiyaç duyduğu savunma araçlarını geliştirmek için katkıda bulunmak üzere faaliyetlerde bulunan TSK Güçlendirme Vakfı'na Gülerçin Koleji öğrencileri bağışta bulundu. Vakfın tanıtımı amacıyla Kaymakamlık makamında Onursal Başkan İlçe Kaymakamı Selami Abban, Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Öğretmen Halis Can Kara, Genel Sekreter İş Adamı Serkan Karagöz ve yönetim kurulu üyesi İş Adamı Ahmet Çetin'in katılımıyla program düzenlendi. Programda konuşan Kaymakam Abban, vakfın kuruluş amacını anlatarak, "Yaklaşık 1 yıl önce kurduğumuz TSK Güçlendirme Vakfı Çerkezköy Temsilciliğinde bağışları kabul etmeye devam ediyoruz. Tek amacımız Milli Savunma Bakanlığının araç-gereç ihtiyacını karşılamak. Bu yapılan yardımların hepsi ülke savunmamızla ilgilidir. Çünkü ülkemizin çok ciddi bir coğrafi konumu var. İki kıta arasında yer alan ülkemizin savunmasını güçlendirmek amacıyla bu tür bağışlara ihtiyaç duyuyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi.


"Ülkemizin geleceği için çok önemli"


Yapılan bağışların öneminden bahseden Kaymakam Abban, "Biz TSK olarak tanıtımı yapıyoruz. Kapı kapı dolaşıp bağış toplamıyoruz. Değişik etkinliklerle TSK'yı tanıtıyoruz. Bu yapılan bağışlar ülkemizin güçlenmesi adına önemli bir adım. Ordumuzun kendi silahlarını yapmasıyla ülkemiz daha da güçlenmiştir" diye konuştu.


Programda Barış Pınarı Harekatı kapsamında harçlıklarıyla vakfa bağış yapan Gülerçin Koleji öğrencilerine bronz madalya takdim edildi. Bronz madalya öğrenciler adına Okul Kurucusu Sait Bülent Gülerçin ve Okul Müdürü Ömer Kürklü'ye teslim edildi. Gülerçin, bağışa destek olan öğrencilere teşekkür ederek, kendilerini onurlandıran TSK Vakfı temsilcilerine de ayrıca teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:47 Kaynak: İHA
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