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TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor - Son Dakika

TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor

25.08.2021 17:09

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen bir kara aracı daha Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. Derman markasıyla geliştirilen 8X8 zırhlı lojistik destek aracı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenirken, tank taşıyıcı olarak tasarlanan ve 70 ton taşıyabilen ikinci jenerasyonunun prototipi de ilk kez fuarda görücüye çıktı.

Askeri projeler alanında şelter donatımı, taşıma, yükleme, bakım ve onarım araçları ile özel sistem gibi çözümlere imza atan Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, 2016 yılında Derman markasıyla 8X8 zırhlı lojistik destek araçlarını geliştirmeye başladı. Şirket, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) Derman'ın ilk jenerasyon prototipini konteyner elleçleme, taşıma versiyonuyla sergiledi. Derman'ın tank taşıyıcı olarak tasarlanan ikinci jenerasyonunun prototipi de ilk kez tanıtıldı. Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, 2000 yılından bu yana sivil ve askeri ihtiyaçları karşıladıklarını, uzun yıllardır ASELSAN ve ROKETSAN'ın üst yapılar konusunda çözüm partneri olduklarını, Türk Silahlı Kuvvetlerine çok sayıda araç teslim ettiklerini söyledi.

"70 TONLUK TANKLARI TAŞIYABİLİYOR"

Koluman olarak 2016 yılında kendi araçlarını geliştirmeye karar verdiklerini belirten Saltık, "Silahlı Kuvvetlerde özellikle lojistik destek hizmetleri için bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bir Ar-Ge faaliyetine başladık. Araç tekniği zaten aşina olduğumuz bir konu. Balistik teknoloji konusunda yurt dışından danışmanlardan destek aldık. 2019'a kadar süren bir çalışma oldu ve ilk prototipimiz ortaya çıktı. Bunu 2021'de yeni ürettiğimiz ikinci jenerasyon Derman aracımız izledi. İlk aracımızın kabini tek kapılıydı, yeni aracımızın kabini hem tek hem çift kapılı olabilecek. İlk aracımızda ithal çelik kullanıyorduk, bu aracımızda yerli çelik kullanmayı planladık. Her iki araç da NATO standartlarında korumaya sahip. Bu araçları ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik destek hizmetleri için programladık. İlk aracımız konteyner elleçleme aracı. Özellikle savaş bölgelerinde askerlerin zarara uğramadan birtakım kritik ürünleri taşıyıp geri getirmeleri için düşünülmüş bir araç. İkinci jenerasyon ürünümüz ise tank taşımaya yönelik bir araç. 70 tonluk tanklardan Altay tankına kadar taşıyabilecek kapasitede." dedi.

TSK'ya 'Derman' geliyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor

YENİ ARAÇ HAFİFLEDİ, DAYANIMI ARTIRILDI

Saltık, geçen sürede Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 65 adet Derman için bir sözleşme imzaladıklarını bildirerek gelecek yıldan itibaren bu araçların envantere girmeye başlayacağını ifade etti.

İlk prototipin ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmalarla birtakım iyileştirmelere gidildiğini, yeni aracın hafifletildiğini, dayanımının güçlendirildiğini, arazi kabiliyetinin artırıldığını anlatan Saltık, "İyi bir araç yaptığımızı düşünüyoruz ama durmuyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Daha da iyileştirmeler yapacağız. Özellikle araçların yazılımları, 360 derece farkındalık sistemi ve elektronik donanımıyla ilgili iyileştirmeler yaptık. Bunlar da zaman alan çalışmalar. Aracımızı ithal çelik yerine yerli çelikle yapma gayretimiz var." dedi.

TSK'ya 'Derman' geliyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖNEMLİ REFERANS OLACAK

Saltık, Derman'ın İngiltere, Almanya ve Türkiye'de yoğun testlerden geçtiğini vurgulayarak "Isınma testlerini, kötü yol koşulları testlerini yaptık, devam edeceğiz. Yoğun bir test takvimimiz var." ifadelerini kullandı.

İhracat kapısının da yeni yeni açılacağını dile getiren Saltık, şunları kaydetti:

"Muhtelif yabancı ülkelerle görüşme halindeysek de herkes öncelikle aracın envanterde olmasını istiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de dünya çapında verilebilecek en iyi referanslardan biri. 65 aracı teslimata başladıktan sonra ihracat pazarlarındaki şansımız da çok artacak. Araç aktif olarak kullanılmaya başlandıktan sonra diğer ülkeler de alırken çok daha istekli olacaklardır."

TSK'ya gelecek olan Derman gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor
TSK'ya gelecek olan Derman gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Saltık, Türk, TSK, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSK'ya gelecek olan 'Derman' gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor - Son Dakika Ekonomi


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