Son Dakika Haberleri: TSK'ya 'Mavi Vatan' Nöbetinde Yunuslar Eşlik Etti

TSK'ya 'Mavi Vatan' Nöbetinde Yunuslar Eşlik Etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yayımladığı görüntülerle yunuslar ile olan dostluklarını gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yayımladığı görüntülerle yunuslar ile olan dostluklarını gösterdi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yunusların Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan nöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor" ifadeleri yer aldı.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:56 Kaynak: İHA
TSK, Twitter, Güncel
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