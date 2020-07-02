TSK'ya yeni düzenlemeler getiren teklif, Meclis'te - Son Dakika

AK Partili Milletvekilleri'nin imzasını taşıyan, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nu ile çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 28 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi ile bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında değişiklikler yapıldığı, yapılan yasal düzenlemelerle birlikte bakanlıkların yeniden yapılandırıldığı anımsatıldı. Bu kapsamda ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması gerekliliğine dikkat çekilen gerekçede, "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanı'na bağlanmıştır. Buna bağlı olarak da mevzuatta uyum düzenlemeleri yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan teklifle, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması hedeflenmiştir" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve düzenlemeler ile; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanı'na bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası vermeye yetkili yüksek disiplin kurulunun Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu olarak belirleniyor. Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazın Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu'nda incelenmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çeşitli nedenler ile ayrılanların (emekliye sevk edilen, kendi isteği ile emekli olan, istifa eden veya başka bir sebep ile ilişiği kesilenler) ilişikleri kesilmeden önce haklarında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri durumunda, disiplinsizliğin cezasız kalmaması, disiplinsizliklerin hızlı ve etkin bir şekilde önlenmesi ve disiplin cezalarının caydırıcılığının artırılması maksadıyla, disiplin amirlerine erbaş ve erlere askerlik hizmet sürelerinin uzatılması sonucunu doğuracak şekilde hizmetten men cezası verebilme yetkisinin tanınması ve disiplin kurullarının verebileceği hizmetten men cezası sürelerinin artırılması öngörülüyor. Yine, milli güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan modem silah, araç ve gereçlerin tedarikinde önemli rol üstlenen kuruluşlardan biri olan Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanıyor.