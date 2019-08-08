TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için sözleşme imzalandı
9 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 22 modüler üs bölgesi yapımı için yeni sözleşme imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 22 modüler üs bölgesi yapımı için yeni sözleşme imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:36
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