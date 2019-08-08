Son Dakika Haberleri: TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için sözleşme imzalandı
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TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için sözleşme imzalandı

9 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 22 modüler üs bölgesi yapımı için yeni sözleşme imzalandı.

TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için sözleşme imzalandı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 22 modüler üs bölgesi yapımı için yeni sözleşme imzalandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:36 
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