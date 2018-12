TSK Yeni Teknolojilerin Peşinde

Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er , yeni teknolojilerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ( TSK ) kazandırılmasına ilişkin, "Robot katır, yazılımlar, arı 'drone'lar, mikro boyutta karıncalar neyse mümkün olan en kısa sürede kullanımımıza verilmeli. Mükemmeli aramıyoruz çünkü mümkünü kaçırıyoruz." dedi.Er, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Teknolojik Düşünce Merkezi (STM Thinktech) tarafından düzenlenen "Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zeka" panelinde yaptığı konuşmada, yapay zeka konusunda harcanan enerjilerin birleştirilmesi gerektiğini söyledi."Herkes bu konuya yönelmişken bizim acele etmemiz lazım, durmak gibi bir lüksümüz yok." diyen Er, yarının tehditlerinin karşısına hazırlıklı çıkılması gerektiğini vurguladı.Er, teknolojinin çok hızlı değiştiğine işaret ederek, insan aklının kısıtlı kaldığı her yerde yapay zekadan yararlanılmasının önem taşıdığını dile getirdi.Klasik terörle mücadele harekatı ve yaklaşımının evrilmeye başladığına dikkati çeken Er, teröristin de teknolojiyi takip edip, taktikler geliştirdiğini belirtti.Er, yeni dönemin ihtiyaçlarına değinerek, "Makine hızında harekat, makine hızında savaş. Klasik yöntemlerle başarı sağlamayı beklememeliyiz." diye konuştu.İstihbarat konusunda da klasik yöntemlerin aşıldığını ifade eden Er, "Sahada o kadar çok bilgi var ki devasa boyuttaki bu bilgiyi analiz etmeliyiz. Sahaya her şey anlık yansımalı, çözüme ulaşmak için zaman kaybetmemeliyiz. Bu da devamlı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.Er, teknolojinin geldiği noktada klasik yöntemlerle analiz yapmanın da neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Gelen bilgilerin dakikalar ve saniyeler içinde analiz edilip kullanıcıya iletilmesinin önemine dikkati çeken Er, "Geniş alan gözetleme, insansız hava araçları (İHA) ve diğer kaynaklardan gelen bilgiler harmanlanıp sahaya yansıtılmalı. Bu alanda bir an önce, hiç durmadan yazılımları geliştirmemiz lazım." ifadesini kullandı.Robot katırlar, arı "drone"larStatik bir düzenin artık mevcut harekat ihtiyaçlarını karşılayamayacağını vurgulayan Er, şöyle devam etti:"Yazılımlarla, robotlarla, yük taşıyıcı katırlarla destekli lojistik sistemlere ihtiyaç var. Yapay zekayla öğrenen taşıyıcı katır sahaya iniyor, yaralıyı alıyor, sahanın dışına çıkıyor. Bunlara yönelmemiz lazım. Akıllı mühimmatlar, mağara tespiti, yer altı şehirlerinin açığa çıkarılması bizim için gerekli olan sistemler. Sensörlerle donatılmış patlayıcı yüklü arılar, iskelet sistemleri... Geç kalmayalım. Belden aşağı bir iskelet sistemiyle 4 kat daha hızlı koşmak ve yük taşımak mümkün. Bu çok büyük bir kapasite ve kuvvet çarpanı."Reha Ufuk Er, kararların anlık olmasının önemine işaret ederek, personele de tüm bu süreçlere uygun eğitimler verilmesine ihtiyaç bulunduğunu anlattı.Er, "Akademisyen, asker, savunma sanayisi birlikte çalışmalıyız ancak mükemmeli ararken mümkünü kaybetmeyelim. Biz savaşan bir orduyuz, her gün savaş, harekat var. Dolayısıyla robot katır, yazılımlar, arı 'drone'lar, mikro boyutta karıncalar neyse mümkün olan en kısa sürede kullanımımıza verilmeli. Mükemmeli aramıyoruz,çünkü mümkünü kaçırıyoruz." dedi.İHA, SİHA gibi sürpriz etki yaratan teknolojilerin terörle mücadeleye önemli katkılar verdiğini ifade eden Er, sahada elde edilen bilgi ve deneyimlerin yeni avantajlar sağlayacak kazanımlara, yeni sürpriz etkisi sağlayacak teknolojilere dönüştürülmesi gerektiğini bildirdi.Yapay zekanın kullanımı artıyorSTM Genel Müdürü Murat İkinci de panel öncesi yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin karmaşık ve zor bir hale geldiğini belirterek, bu alanda kullanılmak üzere yapay zeka uygulamalarının teknolojik olarak öne çıktığını söyledi.Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olarak yapay zeka alanında özellikle son 20 yılda ciddi gelişmeler yaşandığını dile getiren İkinci, şunları kaydetti:"Hızlı karar alabilme, kendini iyileştirme, öngörü yapabilme, özerklik, yenilenme, başarım, eğitim, keşif ve istihbarat gibi konularda öne çıkan yapay zekanın, askeri, sivil ve ticari uygulamalarda karar destek, planlama ve operasyon süreçlerinde kullanımı artmaktadır ve bunlar gelecekte de çok ciddi bir aşamaya ulaşacaktır. Dünyadaki uygulamaların hızla artması bu konuya yapılan yatırımın gelecekte ciddi bir şekilde sonuç vereceğinin göstergesidir."İkinci, STM Thinktech'in yürüttüğü çalışmalara ilişkin de bilgiler verdi.