TSK yerli ve milli silahları ile Esad rejimine korku salıyor - Son Dakika

Türkiye'nin kendi üretimi olan 'Bora', saldırılara karşı anında cevap veriyor.



'Bora' ile kendine gelen saldırıları bertaraf eden Türkiye, kendi ürettiği 'Bora' füzelerini sınırlarına gelen tehlikeyi uzaklaştırmak için kullanıyor. - HATAY