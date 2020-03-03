TSK yerli ve milli silahları ile Esad rejimine korku salıyor - Son Dakika

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TSK yerli ve milli silahları ile Esad rejimine korku salıyor
6 saat önce
Türkiye'nin kendi üretimi olan 'Bora', saldırılara karşı anında cevap veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
Türkiye'nin kendi üretimi olan 'Bora', saldırılara karşı anında cevap veriyor.
'Bora' ile kendine gelen saldırıları bertaraf eden Türkiye, kendi ürettiği 'Bora' füzelerini sınırlarına gelen tehlikeyi uzaklaştırmak için kullanıyor. - HATAY
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