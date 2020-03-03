TSK yerli ve milli silahları ile Esad rejimine korku salıyor - Son Dakika
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TSK yerli ve milli silahları ile Esad rejimine korku salıyor

6 saat önce

Türkiye'nin kendi üretimi olan 'Bora', saldırılara karşı anında cevap veriyor.

Türkiye'nin kendi üretimi olan 'Bora', saldırılara karşı anında cevap veriyor.

'Bora' ile kendine gelen saldırıları bertaraf eden Türkiye, kendi ürettiği 'Bora' füzelerini sınırlarına gelen tehlikeyi uzaklaştırmak için kullanıyor.

(İHA)

TSK yerli ve milli silahları ile Esad rejimine korku salıyor

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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