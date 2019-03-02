Son Dakika Haberleri: Tsk, "Yüksekova'da Görevde Rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kurtarılamadı"

Tsk, "Yüksekova'da Görevde Rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kurtarılamadı"

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Gelincikkaya mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tsk,
Hakkari'nin Yüksekova Gelincikkaya mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

25 Şubat 2019 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Gelincikkaya mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (22), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın baba ocağı Ankara'nın Sincan ilçesi Cimşin Mezarlığı Şehitliğinde defnedilecek. Düzenlenecek cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu katılacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:20 Kaynak: İHA

Mehmet Ali Korkmaz, Piyade, Yüksekova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor

Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak Ünlü Sunucu Serap Paköz, Ekranlara Geri Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 08:34:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tsk, "Yüksekova'da Görevde Rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kurtarılamadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]