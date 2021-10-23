TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye olası tehdit oluşturabilecek unsurlara karşı mücadelesini yürütüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA
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