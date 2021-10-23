TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye olası tehdit oluşturabilecek unsurlara karşı mücadelesini yürütüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"EYLEM HAZIRLIĞINDALARDI"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.