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TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü - Son Dakika

TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü

23.10.2021 09:29
TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, içeride ve dışarıda yürüttüğü operasyonlar sonucunda terör örgütlerine göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda eylem hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye olası tehdit oluşturabilecek unsurlara karşı mücadelesini yürütüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"EYLEM HAZIRLIĞINDALARDI"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

TSK içeride ve dışarıda hainlere göz açtırmıyor! Eylem hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü

Terör, Irak, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü - Son Dakika
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