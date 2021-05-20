TSKB, Asya'da "Yılın Entegre Raporu" kategorisinde bronz ödül kazandı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 6. Asya Sürdürülebilirlik Raporlaması Ödülleri'nde "Yılın Entegre Raporu" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, Türk finans sektörüne kazandırdığı yenilikçi rapor çalışmalarıyla önemli başarılara imza atıyor.

Bu çerçevede 14 ülkeden 102 finans kuruluşunun finale kaldığı 6. Asya Sürdürülebilirlik Raporlaması Ödülleri'nde Asya bölgesinin lider kurumları arasında yer alan TSKB, sürdürülebilirlik alanındaki başarısını bir kez daha tescilledi.

Asya'nın sürdürülebilirlik alanındaki lider kuruluşu CSRWorks tarafından düzenlenen ve dünya çapında en prestijli ödül organizasyonlarından biri olarak nitelendirilen etkinlikte TSKB, yayımladığı entegre faaliyet raporuyla bronz ödül aldı.

Salgın nedeniyle Singapur'da çevrim içi gerçekleştirilen ödül törenine, 20 ülkeden 250'den fazla üst düzey iş dünyası lideri ve sürdürülebilirlik otoritesi katıldı.

Bağımsız bir jüri heyetinin, 19 ödül kategorisinde 17 ülkeden alınan toplam 494 başvuruyu incelemesi sonucunda, ön değerlendirmelerin ardından 14 ülkeden 102 şirket finale kaldı.

Yoğun rekabet içinde geçen final değerlendirmesinin sonucunda TSKB, "Yılın Entegre Raporu" kategorisinde ödüle layık görülen 3 kurumdan biri oldu.

"Kurumların tek başarı ölçütünün finansal sonuçlar olamayacağını biliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Asya coğrafyasının birbirinden değerli finans kuruluşları ile finale kalarak Türkiye'yi temsil etmekten ve ödül almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği, bankacılık modelimizin ve kurum kültürümüzün temeline alıyor ve bu alanda sürekli gelişim hedefi ile ilerliyoruz. Türk finans sektöründe 2009 yılında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlamıştık. Paydaşlarımıza finansal boyutun yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim stratejimizle, etki ve hedeflerimizi aktardığımız sürdürülebilirlik raporlarımız 2016 yılında entegre raporlamaya dönüştü. Zaman içinde bu raporlarımız önemli bir iletişim aracı haline geldi.

Entegre raporumuzun şeffaf, yalın ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun içeriğiyle bugün dünya çapında örnek raporlar arasında yerini almasından dolayı gururluyuz. Kurumların tek başarı ölçütünün yalnızca finansal sonuçlar olamayacağını artık çok iyi biliyoruz. Bu nedenle tüm sermaye ögeleriyle yaratılan ekonomik, sosyal ve çevresel katma değerlere odaklanıyoruz. Entegre raporlarımızda bu alanlardaki strateji, yönetim ve performansımızın yanı sıra gelecek beklentilerimizle taahhüt ve hedeflerimizi de ortaya koyuyoruz. Bu sayede ürün, hizmet ve kaynaklarımızla yaratmayı hedeflediğimiz olumlu etkiyi bütüncül bir şekilde ve sermaye bazında değerlendirerek paydaşlarımıza sunuyoruz."

CSRWorks International Genel Müdürü ve ASRA'nın kurucusu Rajesh Chhabara da sürdürülebilirlik performansının şeffaf bir biçimde raporlaması konusunda olağanüstü bir liderlik ortaya koyan TSKB'nin, ödül aldığı rapor çalışmasıyla sağlam bir geleceğe hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı.