Son Dakika Haberleri: Tskb'de Yeni Atamalar Yapıldı

Tskb'de Yeni Atamalar Yapıldı

2 saat önce

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yönetim yapısında yapılan yeni atamalar ve görev değişmleri kapsamında Meral Murathan ve Hasan Hepkaya, TSKB Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken, Melih Yalçın TSKB Danışmanlık Direktörü ve Yavuz Yılmaz da Bütçe ve Planlama Müdürü olarak göreve başladı.

Tskb'de Yeni Atamalar Yapıldı, System.String[]
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yönetim yapısında yapılan yeni atamalar ve görev değişmleri kapsamında Meral Murathan ve Hasan Hepkaya, TSKB Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken, Melih Yalçın TSKB Danışmanlık Direktörü ve Yavuz Yılmaz da Bütçe ve Planlama Müdürü olarak göreve başladı.

TSKB'nin 26 Mart tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yapılan KAP açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:

"Meral Murathan ve Hasan Hepkaya'nın Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmalarına ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine başlamalarına karar verilmiştir." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:48 Kaynak: DHA

Yavuz Yılmaz, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, CEO, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Ekonomi
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