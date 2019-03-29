Tskb'de Yeni Atamalar Yapıldı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yönetim yapısında yapılan yeni atamalar ve görev değişmleri kapsamında Meral Murathan ve Hasan Hepkaya, TSKB Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken, Melih Yalçın TSKB Danışmanlık Direktörü ve Yavuz Yılmaz da Bütçe ve Planlama Müdürü olarak göreve başladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yönetim yapısında yapılan yeni atamalar ve görev değişmleri kapsamında Meral Murathan ve Hasan Hepkaya, TSKB Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken, Melih Yalçın TSKB Danışmanlık Direktörü ve Yavuz Yılmaz da Bütçe ve Planlama Müdürü olarak göreve başladı.



TSKB'nin 26 Mart tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yapılan KAP açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:



"Meral Murathan ve Hasan Hepkaya'nın Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmalarına ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine başlamalarına karar verilmiştir." (Fotoğraflı) - İstanbul

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