TSKB'den Covid-19 salgınında sürdürülebilir üretim önerileri - Son Dakika
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TSKB'den Covid-19 salgınında sürdürülebilir üretim önerileri

17 dakika önce

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde, sahada çalışmaya ve üretmeye devam etmek zorunda olan şirketler için bir yol haritası oluşturdu.

TSKB'den Covid-19 salgınında sürdürülebilir üretim önerileri, System.String[]

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde, sahada çalışmaya ve üretmeye devam etmek zorunda olan şirketler için bir yol haritası oluşturdu.

TSKB, Covid-19 salgını döneminde toplumsal yaşamın devamlılığı için sahada çalışmaya ve üretmeye devam eden şirketler için etkili bir yol haritası çıkardığını açıkladı. Yedi temel başlıkta toplanan yol haritasını bir infografik haline de getiren TSKB, hazırladığı çalışmada, öncelikle önlemlerin planlama, uygulama ve yürütme süreçlerini bir proje ciddiyetiyle ele alacak ekiplerin kurulmasının önemine işaret ediyor:

"İçinden geçtiğimiz salgın döneminde hayatın devamlılığı, temel ihtiyaçların karşılanması yönünde üretimin sürekliliğinden geçiyor.

"Bu da ancak çalışan sağlığının etkin şekilde korunması için şirketlerin sistemsel bir bakış açısıyla sorumluluk alması ile mümkün.

o Tesisi içinde ve dışında kullanılacak maskelerin temin edilerek, her çalışanın maskesi olduğundan emin olunması,

o Tüm ofis, fabrika, depoa veya şantiye tesislerinde uzun süreli koruma sağlayan ilaçlama ve temizlik yapılması,

o Dışarıdan sipariş edilen ve depolardan çıkışı yapılan her türlü malzeme ve paketlerin dezenfekte edilmesi,

o Kalabalık şirketlerde ve fabrikalarda çalışma saatlerinin, farklı vardiya kombinasyonlarıyla tekrar oluşturulması,

o Ulaşım servislerindeki insan sayısının azaltılması, gerekirse bu döneme özel servis sayıları ve saatlerinin çeşitlendirilmesi,

o Üretim alanlarına dışarıdan girmesi gereken personel ve müşterilerin öncelikle ellerinin dezenfekte edilmesinin sağlanması ve yakın temastan kaçınılması büyük önem taşıyor.

o Nüfusun çoğunluğunun evde olduğu, birçok iş yerinde uzaktan çalışmaya geçildiği bu dönemde çalışanlara uygulanacak mental desteğin kritik önemi var."

TSKB'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Birçok şirket uzaktan eğitim içeriklerini çalışanlarının yanı sıra ailelerin ve hatta tüm paydaşlarının kullanımına açmış durumda.

"Nakdi ve ayni bağışların yanında, sağlık ekiplerine konaklama olanağı sağlayan oteller, üretim bantlarında maske, sağlık ekipmanı, hijyen malzemesi üretimine geçen markalar, bilgilendirici mesajlarla toplumsal farkındalığı ve motivasyonu artıran şirketler, bu zorlu dönemin hızla geride kalması için sorumluluk alırken, toplumsal dayanışma açısından da örnek teşkil ediyor." (İnfografik)


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:24 Kaynak: DHA

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