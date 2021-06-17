TSKB'den hisse devri danışmanlığı hizmeti

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Aygün Cerrahi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Aygün") ve CEECAT Capital şirketleri arasında gerçekleşen önemli bir hisse devrinin satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, CEECAT Capital'in, Aygün ailesine ait Aygün Cerrahi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin çoğunluğunu satın aldığı süreç, 9 Haziran'da tamamlandı.

Medikal ekipmanlar sektöründe faaliyet gösteren şirket, steril konteynır sistemleri, cerrahi motor sistemleri, tek kullanımlık ürünler ve cerrahi aydınlatma sistemleri üretiyor. 1988 yılında kurulan Samsun merkezli Aygün, uluslararası standartlarda imal ettiği ürünlerini aralıksız devam ettirdiği Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirerek dünyanın her yerine ihraç ediyor.

Birçok ilki beraberinde getiren satış işlemi son 3 yıl içinde Türk medikal ekipmanlar ve hizmetler sektöründeki en büyük çapta işlem olma özelliğini taşıyor. Hisse devri, özel sermaye fonlarının, Türk medikal ekipmanlar sektöründe son 10 yılda yaptığı en büyük satın alma işlemi olarak dikkati çekiyor.

Ayrıca, CEECAT Capital özel sermaye fonunun yeni kurulan fonundaki ilk yatırımı olması bakımından da önem taşıyor. Başarıyla gerçekleştirilen bu işlem TSKB Kurumsal Finansman ekibinin 2019-2021 dönemindeki başarılı satıcı ve alıcı taraf M&A işlem kapanışlarına ilave olarak, 2021 yılında gerçekleşen teknoloji alanındaki satıcı taraf işlemi, doğalgaz dağıtım sektöründeki alıcı taraf işlemlerinden sonra medikal sektöründe yılın ilk satıcı taraf işlemi olması itibarıyla da öne çıkıyor.

TSKB Kurumsal Finansman ekibi, sahip olduğu geniş ilişki ağı, derin sektörel bilgisi ve uzun yıllara dayanan deneyimi ile müşterileri adına gerek M&A, gerekse sermaye piyasası işlemlerinde, sürecin etkin bir şekilde yönetilmesine dönük hizmetleriyle değer yaratmaya devam ediyor.