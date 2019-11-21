TSKB'den Türk sermaye piyasalarının dönüşüm hikayesine kesintisiz destek

TSKB Kurumsal Finansman Direktörü Poyraz Koğacıoğlu, Türkiye'nin ilk yatırım ve kalkınma bankası olarak, kuruldukları ilk günden bu yana daima dönüşümün içinde yer aldıklarını ve pek çok öncü uygulama ile sermaye piyasalarının gelişimine destek verdiklerini bildirdi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 19-20 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi. TSKB'nin panel sponsorları arasında yer aldığı kongre, finans sektörünü bir araya getirdi.

"Dönüşüm" temasıyla gerçekleşen kongrede, TSKB sponsorluğunda düzenlenen "Kredilere Alternatifin Etkinleştirilmesi: Borçlanma Aracı İhraçlarında Piyasanın Yönü" başlıklı panelde, güncel piyasa bilgileri, vade ve fiyatlama konuları tartışıldı.

Moderatörlüğünü TSKB Kurumsal Finansman Direktörü Poyraz Koğacıoğlu'nun yaptığı panelde, TSKB Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç, BASEAK Hukuk Ortağı Müfit Arapoğlu, İş Portföy Sabit Getirili Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı Barış Keskin ve Palmet Enerji AŞ Mali İşler Direktörü (CFO) Bora Kıraç yer aldı.

TSKB'nin yatırım bankacılığı yolculuğu

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Kurumsal Finansman Direktörü Koğacıoğlu, Türkiye'nin ilk yatırım ve kalkınma bankası olarak, kuruldukları ilk günden bu yana daima dönüşümün içinde yer aldıklarını ve pek çok öncü uygulama ile sermaye piyasalarının gelişimine destek verdiklerini bildirdi.

Koğacıoğlu, TSKB'nin yatırım bankacılığı yolculuğunun Türk sermaye piyasalarının dönüşüm hikayesinde önemli yer tuttuğunu vurguladı.

TSKB'nin, 1951'de kaynak sağlamak amacıyla bir ilki gerçekleştirerek 15 yıl vadeli tahvil ihracını gerçekleştirdiğini ve 1960'lı yıllarda ise tahvil ihraçları ve hisse senetlerinin satışına aracılık etmeye başladığını aktaran Koğacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kaynak yaratmak amacıyla da 1970'li yıllarda toplam 750 milyon TL tutarında tahvil ihraç etti. 1975 yılında Profilo adına hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç edilerek sermaye piyasalarında bir ilk daha gerçekleştirilmiş oldu. 1980'li yıllara geldiğimizde o dönemki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ilk şirketlerin büyük çoğunluğu TSKB'nin 1960-1980 arasında hisse senetlerini halka sattığı firmalardan oluşuyordu. 1985 yılında TSKB, Türkiye'de ilk kez yurt dışında tahvil ihraç eden kurum oldu. Japonya'da da 7 yıl vadeli tahvil satışı yapan TSKB bu ihraç sonrasında 1985-1990 yılları arasında 3 ihraç daha gerçekleştirdi. 1986 yılında ise günümüzde finansman bonosu olarak bilinen ilk banka bonosu ihraç edilirken, underwriting yöntemi ile ilk halka arz da 1992 yılında TSKB'nin gerçekleştirdiği Çimentaş halka arzı oldu."

TSKB'nin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen Koğacıoğlu, "Emlak Konut GYO, Aksa Enerji, Denizbank gibi önemli halka arzlar yanında Türkiye'nin ilk yeşil-sürdürülebilir tahvil ihracı ve sonrasında da dünyanın ilk sermaye benzeri sürdürülebilir-yeşil tahvil ihracı ile hem Türkiye'de hem de dünyada ilkleri gerçekleştirmiş olduk. TSKB olarak sermaye piyasalarının en önemli destekçisi olarak bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de köklü deneyimimizle Türkiye'ye ve piyasalara değer katacak önemli işlemlere imza atacağız." ifadelerini kullandı.

"Kira sertifikası ihraçları ana gündemimiz olacak"

TSKB Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy da faizlerin düşme trendine girmesiyle birlikte 2020 yılında 2019'ya kıyasla daha fazla borçlanma aracı ihracı olmasını beklediklerini bildirdi.

Reel sektörden daha fazla ihraççı olması gerektiğini ve TSKB olarak reel sektör ihraççılarının sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Aksoy, faizsiz finansman yöntemleri ile değerlendirilen kaynaklarda da hızlı artışı öngördüklerini bildirdi.

Eylül ayında TSKB bünyesinde kurdukları varlık kiralama şirketi üzerinden kira sertifikası (sukuk) ihraçlarına aracılık edeceklerini aktaran Aksoy, 2020 yılında konvansiyonel tahvil ve bono ihraçlarının yanında, kira sertifikası ihraçlarının ana gündemlerini oluşturduğunu vurguladı.

TSKB, kongre kapsamında farklı oturumlarda da deneyimlerini paylaştı. TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar'ın, "Kalk'ın! Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelere Kalkınma İktisadı Penceresinden Bakış" adlı eğitim programı ve kongrenin son gününde konuşmacı olarak katıldığı "Erken Sanayisizleşme: Küresel Ekonomik Gelişimin Önündeki Yeni Tehdit" oturumu da katılımcılardan büyük ilgi gördü.