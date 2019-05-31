TSKB'den Türkiye'nin sürdürülebilirlik yolculuğuna çok yönlü destek

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, "Finans sektörü kuşkusuz ekonomide güçlü bir dönüştürücü güce sahip.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, "Finans sektörü kuşkusuz ekonomide güçlü bir dönüştürücü güce sahip. Özellikle artan nüfusla paralel seyir izleyen küresel, bölgesel ve yerel ölçekteki çevresel ve sosyal riskleri azaltma konusunda finans sektörü oyuncularına çok iş düşüyor." ifadelerini kullandı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kapsayıcı kalkınması için çalışan TSKB, düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda sunduğu finansal destek ve danışmanlık hizmetleriyle dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine değindi.

Börü, şunları kaydetti:

"Finans sektörü kuşkusuz ekonomide güçlü bir dönüştürücü güce sahip. Özellikle artan nüfusla paralel seyir izleyen küresel, bölgesel ve yerel ölçekteki çevresel ve sosyal riskleri azaltma konusunda finans sektörü oyuncularına çok iş düşüyor. Finans sektörünün sürdürülebilirlik alanında yarattığı etki, sadece kendi çevresel etkilerini kontrol altında tutmanın çok daha ötesine geçiyor. Finans sektörü, sağladığı fonlarla pek çok farklı sektörün sürdürülebilir dönüşümüne kaynak sağlıyor.

Biz de bu bilinçle ve sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla, sadece sürdürülebilir yatırımları destekliyor, operasyonlarımızın tamamını sürdürülebilir şekilde tasarlıyor ve sosyal sorumluluk çalışmalarımızı da yine bu amaç etrafında kurguluyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. TSKB olarak tek başımıza Türkiye'nin yıllık karbondioksit salımının 14 milyon ton azalmasına katkıda bulunuyoruz."

- Hem finansman hem danışmanlık desteği

Börü, kredi değerlendirme süreçlerinde finansal, teknik veya ekonomik konular gibi çevresel ve sosyal etki başlıklarının vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirterek, TSKB'nin kredi portföyünün yaklaşık yüzde 73'ünü sürdürülebilirlik yatırımlarının oluşturduğunu bildirdi.

İklim yatırımları portföylerinin en önemli kalemini ise yenilenebilir enerji projeleri oluşturduğunu aktaran Börü, "Ayrıca, destek verdiğimiz kaynak verimliliği projeleriyle de doğal kaynakların korunması, daha az atık oluşturulması, atıkların tekrar kullanılabilmesi ve daha az karbon salımı oluşturarak maliyetlerin düşürülmesini hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik çevresel ve sosyal sorumlulukların yanı sıra yatırımcıya sağladığı verimlilik nedeniyle de üstünde daha çok durulması gereken bir konu artık." ifadelerini kullandı.

TSKB'nin olarak kredilendirme ve yenilikçi finansman ürünleri geliştirmenin yanı sıra sahip olduğu birikimi Türk iş dünyasına aktararak daha büyük bir katma değer yaratmayı hedeflediğini belirten Börü, "Sürdürülebilirlik uzun yıllardır temel yaklaşımımız. Sektörde birçok ilk gerçekleştirdik. Dolayısıyla erken çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğunda benzerine az rastlanır bir deneyime sahibiz. Sağladığımız katkının etki alanını genişletmek için bu deneyimi, danışman banka misyonuyla Türkiye iş dünyasının hizmetine de sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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