TSKB dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TSKB dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi - Son Dakika Ekonomi

TSKB dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi

6 saat önce

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yurtdışında dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.

TSKB dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi, System.String[]

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)  yurtdışında dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.

Toplam 600 milyon dolara kadar tahvil ihracı için geçen yıl Sermaye Pİyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alan TSKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi: "İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, 600 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı başvurumuzun SPK tarafından kabul edildiği belirtilmiş ve ihraç belgesi sunulmuştu. Bankamızın MTN Programı kapsamında ve 144A/Regulasyon S'ye göre yurtdışında ihracının yapılması planlanan, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko'dan oluşan bankalar yetkilendirilmiş olup, yatırımcı görüşmeleri yapılacaktır."


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar
Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde İranlı komutan Hacızade, ABD üssüne saldırının ayrıntılarını paylaştı Açıklaması Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir

Son Dakika Haberleri
20:44 Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı, ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:32 Borsa İstanbul'da iki rekor - Son Dakika Ekonomi
19:26 Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, 2019'da dünya pazarlarına 63 milyon ton petrol gönderdi - Son Dakika Ekonomi
18:22 Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 21:32:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TSKB dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]