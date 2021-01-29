TSKB Ekonomik Araştırmalar "İklime Dair" raporunda su temasına odaklanıyor - Son Dakika

TSKB Ekonomik Araştırmalar "İklime Dair" raporunda su temasına odaklanıyor

29.01.2021 10:37
TSKB Ekonomik Araştırmalar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) Ekonomik Araştırmalar tarafından Yeşil Kuğu Platformu kapsamında üç ayda bir yayımlanan, "İklime Dair" başlıklı raporun ikinci sayısında su teması ele alındı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) Ekonomik Araştırmalar tarafından Yeşil Kuğu Platformu kapsamında üç ayda bir yayımlanan, "İklime Dair" başlıklı raporun ikinci sayısında su teması ele alındı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, raporda, Finish markasının su farkındalığına yönelik kampanyasının stratejik danışmanlığı kapsamında gerçekleştirdiği hesaplamaları paylaşan TSKB Ekonomik Araştırmalar, Finish Su Endeksi'nin 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 1,7 gerilediğine dikkati çekiyor.

Falkenmark Göstergesi'ni de ele alan raporda Türkiye'nin kişi başına yıllık bin 358 metreküp su potansiyeli olduğuna vurgu yapılıyor.

2019'un şubat ayında "Su: Yeni Elmas" başlıklı raporuyla su ve elmas paradoksuna dikkati çekmeyi hedefleyen TSKB, İklime Dair'in ikinci sayısında su konusuna odaklanan özel bir temayla analizlerini paylaşıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önündeki en büyük engel olan iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla Yeşil Kuğu Platformu çalışmalarını sürdüren TSKB, platform bünyesinde Ekonomik Araştırmalar Departmanı aracılığıyla hazırladığı İklime Dair raporlarıyla, özel verilerle zenginleştirilmiş içerikler sunuyor. İklimle ilgili beklenmeyen ancak yüksek yıkıcılıktaki risklere dikkat çeken Yeşil Kuğu Platformu kapsamında hazırlanan İklime Dair'in ikinci raporu iklim kriziyle mücadelede etkili olabilecek analiz ve görüşleri içeriyor.

Hayati bir kaynak olan suyun fiyatının, hayati fonksiyonu olmayan elmasın fiyatının altında kalması paradoksu sebebiyle su temasını ele alan TSKB Ekonomik Araştırmalar, 2020 yılında artan kuraklıkla birlikte su konusunun daha da önem kazandığına vurgu yapıyor.

İklime Dair'in ikinci sayısında; Finish markasının su farkındalığına yönelik kampanyasının stratejik danışmanlığı kapsamında hesapladığı Finish Su Endeksi'ni (FSE) paylaşan TSKB Ekonomik Araştırmalar'ın çalışmasına göre, FSE'nin 2020 Aralık ayı ortalaması 84,92 değeri ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 geriledi.

İklime Dair'de ayrıca, kişi başına kullanılabilir yenilenebilir suyun hesaplanmasına ilişkin geliştirilen Falkenmark Göstergesi değerlerine de dikkat çekiliyor.

Türkiye'nin Falkenmark Göstergesi değeri bin 358 metreküp/kişi-yıl ile su yönetiminin daha planlı ve dikkatli bir şekilde yapılması gereken bir ülke olduğu belirtiliyor.

2020 yılında yeşil tahvil piyasası 269 milyar dolar büyüklüğe ulaştı

Raporun, "İklim Finansmanı" kısmında yeşil tahvil piyasasına dair rakamlar irdeleniyor. 2020 yılında toplam 269 milyar dolar büyüklüğe erişen piyasanın yapısına ilişkin detaylar ve beklentiler de yer alıyor.

2020 yılında Avrupa Komisyonu'nun politika gündeminde geniş yer alan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın (AYM) 2021 yılına ilişkin çalışma programını da derleyen TSKB Ekonomik Araştırmalar çalışmasına göre; bu yıl taksonomi çalışmalarının hız kazanması, atık yasalarının yenilenmesi, seçili sektörlere ilişkin sınırda karbon vergisi düzenlemesinin taslak metninin yayınlanması, Avrupa Birliği Orman Stratejisi ve daha pek çok politika adımının gerçekleşmesi söz konusu olacak.

İklim'e Dair Rapor Çalışması'nın ikinci sayısından diğer satır başları ise, "'Tarladan Çatala Stratejisi Tarımsal Üretimi Düşürebilir', 'Kentleri Dönüştürmenin Tam Zamanı', 'Fed İklim Mücadelesinde Diğer Merkez Bankalarına Katılıyor','Avrupa Yatırım Bankası (EIB), İklim Bankacılığı Yol Haritasını Onayladı.'" şeklinde.

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSKB Ekonomik Araştırmalar 'İklime Dair' raporunda su temasına odaklanıyor - Son Dakika Ekonomi


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