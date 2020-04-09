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TSKB GYO, Pendorya AVM'deki mağazalardan kira almayacak
39 dakika önce
TSKB GYO, Pendorya AVM'de bulunan ve koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durduran mağazalardan martta kapalı oldukları süre ve nisan ayı için kira bedeli almayacak.
TSKB GYO, Pendorya AVM'de bulunan ve koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durduran mağazalardan martta kapalı oldukları süre ve nisan ayı için kira bedeli almayacak
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:37
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