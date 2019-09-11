Son Dakika Haberleri: TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında kredi sözleşmesi imzalandı
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TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında kredi sözleşmesi imzalandı

34 dakika önce

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Çin Kalkınma Bankası arasında 200 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı.

TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında kredi sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Çin Kalkınma Bankası arasında 200 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı.

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın, Çin Kalkınma Bankası'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile temin ettiği, Türkiye genelinde yer alan üretim, sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerinin finansmanında kullandırılacak, 200 milyon dolar tutarındaki kredi sözleşmesinin bugün imzalandığı bildirildi.

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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