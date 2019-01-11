Tskb Karbon Salımının 2,4 Milyon Ton Azaltılmasına Katkı Sundu

Uluslararası piyasalardan sağladığı orta ve uzun vadeli fonlarla Türkiye'de enerji verimliliğine de önemli destekler veren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bugüne kadar sadece bu amaç için 80'in üzerinde projeye yaklaşık 655 milyon dolar finansman sağladı.

Uluslararası piyasalardan sağladığı orta ve uzun vadeli fonlarla Türkiye'de enerji verimliliğine de önemli destekler veren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bugüne kadar sadece bu amaç için 80'in üzerinde projeye yaklaşık 655 milyon dolar finansman sağladı.



TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için çalışan TSKB, başta enerji verimliliği olmak üzere, sürdürülebilir temalı finansman destekleriyle dikkati çekiyor. Kredi portföyünün yüzde 68'inin sürdürülebilir temalı yatırımlarının oluşturduğu banka bugüne kadar 80'in üzerinde enerji verimliliği projesine yaklaşık 655 milyon dolar finansman sağladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji Verimliliği Derneği'nin (Enver) Yönetim Kurulu Üyesi ve TSKB Genel Müdürü Suat İnce, özellikle sanayi şirketlerinin bu alandaki farkındalığının artırılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.



Bu konuda TSKB'nin çalışmalarına değinen İnce, şunları kaydetti:



"Kuşkusuz reel sektörün kaliteden ödün vermeksizin enerjiyi verimli kullanmasının sağlanması hem ekonomik hem çevresel açıdan büyük bir potansiyele karşılık geliyor. TSKB olarak biz de bu konuda üstümüze düşeni yapıyor, finanse ettiğimiz enerji verimliliği yatırımları ile her yıl 4,7 milyon Gigacal düzeyinde enerjiyi ülkemize kazandırıyoruz. Bu yatırımlar düşük karbonlu ekonomik dönüşüm için de önemli. Bugüne kadar finanse ettiğimiz 80'in üzerinde yatırımla ülkemizin yıllık karbon salımını yılda 2,4 milyon ton düzeyinde düşürdük. Kredi portföyümüzün yüzde 68'ini oluşturan ve içinde yenilenebilir enerji, çevre gibi farklı sürdürülebilirlik temalarını da barındıran yatırımları da hesaba kattığımızda azaltılan karbon salımı yıllık 12 milyon tona ulaşıyor."



İnce, enerji verimliliği projelerinin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması anlamında fark yaratmasının yanı sıra özel sektörde enerji maliyetlerini düşürerek, rekabet avantajı sağladığına dikkati çekti.



Enerji verimliliği yatırımlarının her sektörde yaygınlaştığını belirten İnce, "Enerji verimliliği yatırımlarında özellikle enerji girdisi, tüketimi yüksek olan, demir çelik, çimento, tekstil, otomotiv, kimya ve plastik gibi sektörler öne çıkıyor. Yatırım alanı olarak baktığımızda ise enerji verimliliği projelerinin atık ısıdan enerji üretimi, tesis modernizasyonu, enerji optimizasyonu, enerji verimli teknolojiler, yalıtım, aydınlatma, taşıma ve yeşil binalar gibi geniş bir yelpazeye yayıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.



10 yıldır enerji verimliliğinin destekçisi



2009 yılından bu yana enerji verimliliği konusunda orta ve uzun vadeli finansman sağlayan ve pek çok proje hayata geçiren TSKB, ilk olarak Dünya Bankası'ndan (IBRD) Clean Technology Fund kapsamında temin ettiği krediyle, enerji verimliliği konusunda kapasite geliştirmeye başladı. Hem pazarlama faaliyetlerini bu yeni temaya göre geliştirdi hem de müşteri tarafında enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratacak çalışmalara imza attı.



TSKB'nin enerji verimliliği alanında fon temin ettiği kalkınma finansmanı kuruluşları arasında Dünya Bankası (IBRD-IFC), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Alman Kalkınma Bankası (KfW), Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), Avrupa Yatırım Bankası (AYB), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) yer alıyor.



Ayrıca 2016 yılında Türkiye'nin ve içinde bulunduğu bölgenin ilk Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştiren TSKB'nin, bu ihraçtan elde ettiğim 300 milyon dolarlık fonla desteklediği projeler arasında enerji verimliliği yatırımları da bulunuyor. 2017 yılında ise uluslararası piyasalarda "Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil" ihracını gerçekleştiren ilk banka olan TSKB, 300 milyon dolarlık bu ihracattan elde ettiği fonla da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji verimliliği projelerini destekliyor.

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