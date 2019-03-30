Son Dakika Haberleri: TSKB, lisanslı GES yatırımlarında artış bekliyor

TSKB, lisanslı GES yatırımlarında artış bekliyor

17 dakika önce

Sürdürülebilir enerji alanında kullandırdığı kredilerle, lisanssız GES projelerini finanse eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), güneş enerjisi alanında da birçok projeyi destekliyor.

TSKB, lisanslı GES yatırımlarında artış bekliyor, System.String[]
Sürdürülebilir enerji alanında kullandırdığı kredilerle, lisanssız GES projelerini finanse eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), güneş enerjisi alanında da birçok projeyi destekliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:42 

Ekonomi
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