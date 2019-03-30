TSKB, lisanslı GES yatırımlarında artış bekliyor
17 dakika önce
Sürdürülebilir enerji alanında kullandırdığı kredilerle, lisanssız GES projelerini finanse eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), güneş enerjisi alanında da birçok projeyi destekliyor.
Sürdürülebilir enerji alanında kullandırdığı kredilerle, lisanssız GES projelerini finanse eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), güneş enerjisi alanında da birçok projeyi destekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:42
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