TSKB, lisanslı GES yatırımlarında artış bekliyor

Sürdürülebilir enerji alanında kullandırdığı kredilerle, lisanssız GES projelerini finanse eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), güneş enerjisi alanında da birçok projeyi destekliyor.

Sürdürülebilir enerji alanında kullandırdığı kredilerle, lisanssız GES projelerini finanse eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), güneş enerjisi alanında da birçok projeyi destekliyor.

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