TSKB, Mutlu Grubu'na 83 milyon dolarlık rüzgar enerjisi finansmanı sağladı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Mutlu Grubu'na ait rüzgar enerjisi santrallerine (RES) 83 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

TSKB'den konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bankanın toplam kredi portföyünün yüzde 74'ü sürdürülebilir temalı kredilerden oluşuyor.

Türkiye rüzgar enerjisi kurulu gücünün yüzde 22'sini karşılayan TSKB, Mutlu Grubu'na ait RES'lerin finansmanı için 83 milyon dolarlık finansman sağladı. Bu krediyle TSKB'nin finanse ettiği RES'lerin sayısı 38'e çıktı.

Söz konusu finansman, Mutluer Enerji şirketinin 44 megavat kapasiteli Mutlu 5 RES ve Mutlu Gelibolu firmasının 48 megavat kapasiteli Yeniköy RES projeleri için kullanılacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça avantajlı bir ülke olduğunu belirtti.

Rüzgar enerjisinin Türkiye'nin lokomotif yatırım alanlarından biri olduğunu kaydeden İnce, "Bu nedenle TSKB olarak sürdürülebilir kalkınma temelli yaklaşımımızla RES projelerine öncelikli olarak kaynak sağlıyoruz. Finanse ettiğimiz RES yatırımlarının, çevresel ve sosyal etkilerini her yönüyle inceliyor ve değerlendiriyoruz. Olumsuz etkileri minimize etmek için gerekli aksiyonların alınması konusunda ihtiyaç duyulan çalışmalara teknik açıdan destek oluyoruz. Temiz enerjiye erişim açısından oldukça pozitif etkilere sahip olan rüzgar santrallerinin finansmanıyla, ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde önemli bir rol alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutlu Grubu'nun ortağı Erol Mutlu ise şirket olarak rüzgar enerjisinin öncelikli yatırım alanlarından biri olduğunu aktardı.