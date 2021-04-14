TSKB'nin 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi çevrim içi gerçekleştirildi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB), iştiraki Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ) ile gerçekleştirdiği 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi, bu yıl ODTÜ iş birliği ile çevrim içi gerçekleştirildi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, 11 üniversite ve 8 bölümden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen atölye kapsamında, öğrenciler, özel sektörden alanında uzman katılımcılarla bir araya gelerek vaka çalışmaları yaptı.

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen atölyeye, işletme, ekonomi, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, şehir ve bölge planlama gibi farklı bölümlerden 48 öğrenci katıldı.

2012 yılından bu yana düzenlenen Sürdürülebilirlik Atölyesi'nin bu yılki teması "İklim Değişikliği: Şirketler İçin Yeni Bir Risk Unsuru" olarak belirlendi.

TSKB ve Escarus yöneticilerinin de eşlik ettiği 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi çalışmasında, öğrenciler kurgulanan senaryolar çerçevesinde sunumlar hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, iklim değişikliğinin şirketlerin stratejik süreçlerine etkisine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İklim kaynaklı risklerin şirketlerin faaliyet ve stratejilerini derinden etkilemeye başladığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Artık su gibi doğal kaynakların şirketler için maliyetlerinin arttığı, emisyonların karbon vergileri ve ticaret sistemleri aracılığıyla maliyet fiyatlandırmalarına entegre edildiği ve iklim kaynaklı fiziksel değişikliklerin şirketler için risk oluşturmaya başladığını görmekteyiz.

İhracatta bölgesel karbon kotalarına tabi olma, piyasalarda gelişen düşük karbonlu üretim taleplerine yönelik üretim süreçlerinin gelişmesi gibi birçok yeni konu gündeme geliyor. Uzun vadeli var olma anlayışı ve sürdürülebilir finansal performans bakış açısıyla iklim değişikliği iş dünyasındaki perspektifin şekillenmesinde rol oynuyor."