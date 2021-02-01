TSKB'nin aktif büyüklüğü 51,5 milyar liraya ulaştı - Son Dakika

TSKB'nin aktif büyüklüğü 51,5 milyar liraya ulaştı

01.02.2021 19:55
TSKB'nin aktif büyüklüğü 51,5 milyar liraya ulaştı, System.String[]

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) toplam aktif büyüklüğü 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 51,5 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) toplam aktif büyüklüğü 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 51,5 milyar liraya ulaştı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın toplam nakdi ve gayrinakdi kredi portföyü aynı dönemde yüzde 22,5 büyüme kaydederek 44,1 milyar lira oldu.

Öngörüleri ile paralel sonuçlar elde eden TSKB'nin toplam aktif büyüklüğü 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 51,5 milyar liraya ulaştı. TSKB'nin özkaynakları ise yüzde 18 artışla 6,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, yıllık net dönem karı 732,8 milyon lira oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, TSKB Genel Müdürü Ece Börü, şunları kaydetti:

"Kapsayıcı bankacılık ilkeleri ve kalkınma bankacılığı sorumluluğumuzla, tüm paydaşlarımızla güçlü bir iletişim içinde olduk ve iş birliklerimize devam ettik. Geçtiğimiz yıl TSKB açısından iklim riskleri çalışmalarının yanı sıra gerek kredi ve kaynak gerekse yatırım bankacılığı tarafında çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünlerin öne çıktığı bir yıl oldu. 2020 yılında, başta yenilenebilir enerji ile fırsat eşitliği projeleri olmak üzere çeşitli sektörlere sağladığımız yeni finansman tutarı 1,3 milyar doları aşarken, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) merkeze alarak, pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projeleri finanse etmeye devam ettik. SKA'ları haritalandırdığımız modelimizle yarattığımız etkiyi paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşmanın önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. 2021 yılında, toparlanma ile beraber ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yönde tüm paydaşlarımızla yakın iş birliğinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz."

- "Yeşil iktisadi toparlanma için tüm paydaşlarımızla çözümler üretiyoruz"

Yılın son çeyreğinde iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla Yeşil Kuğu Platformu'nu kurduklarını da belirten Börü, platform aracılığıyla kamu, özel sektör ve STK temsilcileriyle, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, öğrenciler ve medya mensuplarını içine alan bir inisiyatif başlattıklarını kaydetti.

Börü, "İklim Krizi" konusunda küresel ve ulusal gelişmeleri platform çatısı altında yakından takip ederek "İklime Dair" başlıklı raporla veriler yayımladıklarını anımsatarak, yeşil iktisadi toparlanmanın sağlanabilmesi için tüm paydaşlarla birlikte düşünerek çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

2020 yılında çevresel sosyal ve yönetişim (ESG) 16,7 risk notuyla Türkiye'de en iyi, dünyada ise 372 banka arasında en iyi nota sahip 6'ncı banka olduklarını belirten Börü, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte de sürdürülebilirlik alanındaki strateji ve politikalarımızdan güç alarak ESG risk unsurlarının yönetimi konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Finansmanın dönüştürücü gücünden hareketle müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkısını artıran çalışmalara devam ediyoruz. Bankamız iştiraki ESCARUS ile beraber geliştirdiğimiz yeni kredi modeliyle firmaların sosyal, ekonomik, çevresel konulardaki öz değerlendirmelerini dünya genelinde kabul görmüş SKA'lar kapsamında tanımlarken pozitif çevresel ve sosyal etki yaratmak için gerekli aksiyon planlarını beraberce geliştiriyor, bu yönde somut adımlar atan firmalarımıza uygun maliyetli finansmana erişim fırsatı sunuyoruz. TSKB, yatırım bankacılığı alanında da uzun yıllara dayanan önemli bir tecrübeye sahip. 2020 yılı hayata geçirdiğimiz işlemlerle müşterilerimize alternatif finansman olanakları sunarken, sürdürülebilirliği yatırım bankacılığı ile buluşturarak pek çok özelliği ile dünyada bir ilk olan Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Danışmanlık faaliyetlerimizle de misyonumuz doğrultusunda paydaşlarımızın gelişim ve dönüşüm yolculuklarına katkı sağlıyoruz. TSKB olarak tüm iş kollarımızla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma önceliğini merkezde tutmayı sürdüreceğiz. 2021'de finansal performansımızı korurken, güçlü özkaynaklarımız ve likiditemiz ile ülke ekonomisi için ürettiğimiz değeri artırmayı, müşterilerimize çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünler sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz."

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Yatırım, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSKB'nin aktif büyüklüğü 51,5 milyar liraya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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