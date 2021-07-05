TSKB'nin organizasyonel yapısında değişiklikler gerçekleşti

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) Yönetim Kurulu kararı ile yapılan terfi ve atamalar, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya alındı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, organizasyonel yapıda değişiklikler yapılarak, 1 Temmuz 2021 itibarıyla direktör, koordinatör ve müdür atamaları yapıldı.

Açıklamada, TSKB'nin yeni organizasyon yapısındaki terfi ve atamalara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Özlem Bağdatlı, Direktör unvanıyla İnsan Kaynakları, Hukuk İşleri ve Vakıf Müdürlüklerinin yönetiminden sorumlu oldu. Bilinç Tanağardı, Direktör unvanıyla Uygulama Geliştirme, Sistem Destek ve İşletim, Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi Müdürlüklerinin yönetiminden sorumlu oldu. Ayşe Nazlıca, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü unvanı ile Genel Müdür'e bağlı olarak görevlendirildi. Ayhan Tagıl, Sistem Destek ve İşletim Müdürü olarak atandı. Korhan Aklar, Hukuk İşleri Müdürü olarak atandı. Ece Coşkuntürk, Kalkınma Finansmanı Kurumları Müdürü olarak atandı. Gizem Pamukçuoğlu, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atandı. Gonca Kalkan, Proje Finansmanı Müdürü olarak atandı. Dilek Pekcan Mişe, Vakıf Müdürü olarak atandı. Sercan Zengin, Hazine ve Sermaye Piyasası Operasyonları Müdürü olarak atandı. Yasemin Zortuk, Kurumsal Uyum Müdürü olarak atandı. Çiğdem Demirok, Kredi Tahsis Müdürü olarak atandı."