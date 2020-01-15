TSKB Uluslarası Kalkınma Finansmanı Kulübü yönetiminde

Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün (IDFC) Washington'da gerçekleştirilen CEO toplantısında, IDFC Yönetim Komitesi'ne katılan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), ayrıca Fransız Kalkınma Bankası (AFD) ile işbirliğini güçlendiren bir mutabakat bildirisi (MoU) imzaladı.

Temel misyonu, sürdürülebilir kalkınma bankacılığına yönelik ulusal, uluslararası ve bölgesel kalkınma finansmanı kurumları arasında stratejik iş birliklerini desteklemek olan IDFC'nin 26 ulusal, uluslararası ve bölgesel kalkınma bankası üyesi bulunuyor. IDFC'nin öncelikleri arasında, Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumluluk yer alıyor.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "IDFC'nin de aralarında yer aldığı bu inisiyatifler aracılığıyla sürdürülebilirlik konusunda sahip olduğumuz deneyimi hem paylaşma hem de derinleştirme imkanı buluyoruz. Bu da Türkiye'de sürdürülebilir ve kapsayıcı finansman alanında daha çok yenilikçi uygulamaya imza atmamızı sağlıyor. Çevik iş modelimizle müşterilerimize sunduğumuz inovatif ve tamamlayıcı enstrümanlar, bizi ayrıştıran en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu çerçevede, IDFC Yönetim Komitesi'ne katılımımızı global kalkınma finansmanı trendlerini ülkemize kazandırmak açısından önemli buluyoruz. Gerek koordinatörü olduğumuz IDFC Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, gerek IDFC Climate Facility ve diğer çalışma gruplarına desteklerimizi sürdürürken, IDFC'deki değerli paydaşlarımızla işbirliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. (Fotoğraflı)