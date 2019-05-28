TSKB ve EBRD özel sektör için güçlerini birleştirdi

EBRD bu anlaşma doğrultusunda TSKB ile birlikte çeşitli firmalara kredi ihtiyaçlarının 50%'sine katılarak toplamda 50 milyon Euro kaynak aktarmış olacak. İki kurumun ilk olarak 2016 yılında imzaladıkları risk paylaşım anlaşmasının ikinci fazı niteliğindeki işbirliği, EBRD'nin bu alanda Türkiye'deki tek işbirliği anlaşması olma özelliğini taşıyor.

"Özel sektöre desteğimiz devam edecek"

EBRD ile gerçekleştirilen anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Türkiye'nin ekonomik dengelenme sürecinde, özel sektöre sağlanan finansman desteği büyük önem arz ediyor. Değerli iş ortağımız EBRD ile imzaladığımız risk paylaşım anlaşması ile Türkiye ekonomisine ve sanayisine verdiğimiz desteği sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. TSKB olarak ülkemizin geleceğine umutla bakıyor, özel sektör firmalarımıza hem finansman hem de danışmanlık hizmetlerimizle değer yaratmak için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

TSKB'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin ve Türk sanayisinin sürdürülebilir kalkınması için tüm gücüyle çalışan bir banka olduğunu altını çizen Suat İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman hedefimiz, iş alanlarımızı oluşturan kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizi geliştirerek ileriye taşımak oldu. Öncüsü olduğumuz sürdürülebilir bankacılık felsefesi bizleri koyduğumuz hedeflere taşımaya devam ediyor. Her dönemde yerli ve yabancı paydaşlarımızın tercih ettikleri iş ortağı olmak stratejilerimizin doğruluğunun güçlü bir kanıtı niteliğinde."

EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink ise anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "EBRD kredilendirme faaliyetlerinin görece azaldığı bir dönemde Türkiye'ye desteğini sürdürmektedir. EBRD olarak Türkiye ekonomisinin 2020 yılına kadar toparlanma noktasına gelmesini bekliyoruz. TSKB ile bugünkü risk paylaşım anlaşması gibi oldukça yenilikçi araçlar, şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürürken büyümelerini de sağlayacak"