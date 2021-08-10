Üye Girişi
TSKB ve ecording, doğa dostu ve sürdürülebilir iş birliğine imza attı - Son Dakika

TSKB ve ecording, doğa dostu ve sürdürülebilir iş birliğine imza attı

10.08.2021 11:07
TSKB ve ecording, doğa dostu ve sürdürülebilir iş birliğine imza attı, System.String[]

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal bir girişim olan ecording ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kredi kullandırımı yaptığı firmalar adına, Orman Genel Müdürlüğü'nün belirlediği sahalarda bir yıl içerisinde ecoDrone...

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal bir girişim olan ecording ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kredi kullandırımı yaptığı firmalar adına, Orman Genel Müdürlüğü'nün belirlediği sahalarda bir yıl içerisinde ecoDrone ile toplam 150 bin tohum topu atışı gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal bir girişim olan ecording ile iş birliğine imza attı.

Bu kapsamda, TSKB'nin kredi kullandırımı yaptığı firmalar adına bir yıl içinde toplam 150 bin tohum topu atışı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) uyumlu her 1 milyon dolar kredi kullanımı için 100 tohum atışı gerçeklemesini hedefleyen TSKB, ecording iş birliğiyle sosyal girişimcilere desteğini de artırmış olacak.

Bu iş birliği ile finans sektöründe yatırım kredilerine endeksli tohum atışı uygulamasını başlatan ilk banka olan TSKB, Orman Genel Müdürlüğü'nün belirlediği sahalarda ağaçlandırmaya ve doğal ekosistemin geliştirilmesine destek verecek.

2008 yılından bu yana karbon-nötr bankacılık yapan TSKB, sürdürülebilirlik yatırımlarına sağladığı destekler sayesinde Türkiye'nin yıllık karbon emisyonunun azaltılmasına 14,4 milyon ton seviyesinde katkıda bulunuyor.

TSKB, 2025 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı kredilerin toplam portföy içindeki ağırlığını yüzde 90 seviyesine ulaştırmayı hedefliyor. Uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle çevresel bilinci artırmayı hedefleyen TSKB, 2007 yılından bu yana www.cevreciyiz.com dijital platformunu desteklerken, 2012 yılından beri de üniversitelerde sürdürülebilirlik atölyeleri düzenliyor.

TSKB geçen yıl kurduğu Yeşil Kuğu Platformu kapsamında ise iklim krizine dikkati çekerek bu yönde bilinçlendirme çalışmaları ve etkin iş birlikleri hedefliyor.

"Yenilikçi projelerle iklim krizine karşı çözümün aktif bir parçası olmaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, ecording'in ecoDrone isimli insansız hava araçları ile havadan tohum topu atışı yaparak doğayı koruma önceliğiyle ağaçlandırmaya ve sürdürülebilir çevreye önemli katkılar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İklim krizi tüm dünyada ekstrem hava olaylarının ve doğal afetlerin artmasına sebep oldu. Ormansızlaşma da bu afetlerden biri olarak dünyamızın geleceğini tehdit ediyor. Çevresel ve sosyal alanda yenilikçi projelerle iklim krizine karşı çözümün aktif bir parçası olmaya çalışıyoruz. Üretimin sürdürülebilir dönüşümüne destek olmak kadar doğal kaynaklarımızı korumaya da eşit önem veriyoruz. Son dönemde aynı amaca yönelik inovatif projeler geliştiren sosyal girişimcilerin artmasını da memnuniyetle izliyoruz. Ulaşılması zor arazilerde ecoDrone'lar aracılığıyla tohum topu atışı yapan ecording ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile genç girişimcilere destek vermeyi de projemizin diğer önemli unsuru olarak görüyoruz."

Son yıllarda dünyada meydana gelen doğal afetler ve salgın gibi olağanüstü gelişmelerin sürdürülebilirlik uygulamalarının önemini artırdığına dikkati çeken Börü, "Bu süreçte başta devletler ve düzenleyici kuruluşlar olmak üzere, şirketlerden finans kurumlarına, hatta bireylere kadar hepimize farklı sorumluluklar düşüyor. İş, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve üretim dünyasında ise yol haritalarının doğru belirlenmesi, aksiyon planlarının hızla oluşturulması büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik ve iklim alanına özel konsantrasyon geliştirmiş bir kalkınma bankası olarak, finansmanın dönüştürücü gücüne bizzat şahit oluyoruz. İklim değişikliği ile mücadele için çözüm üreten ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen bankacılık vizyonumuzla ecording ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, yeşil toparlanma yönünde değerli bir adım daha attığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSKB ve ecording, doğa dostu ve sürdürülebilir iş birliğine imza attı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korona bitmeden 11:28 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı 11:17 Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek 11:09 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu 10:44 Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu 10:24 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi 10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir 09:20 Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış 08:30 Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış

Son Dakika Haberleri
11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
11:08 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
10:42 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı
10:20 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı
10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı         
11:34
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:25
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor         
10:55
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı         
10:21
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, şüphelinin evi kurşunlandı 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, şüphelinin evi kurşunlandı         
10:04
Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi         
08:51
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Kıyafeti açık bulununca Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim         
22:59
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 11:43:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TSKB ve ecording, doğa dostu ve sürdürülebilir iş birliğine imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement