TSKB ve Escarus 8. Sürdürülebilirlik Atölyesi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TSKB ve Escarus 8. Sürdürülebilirlik Atölyesi düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

TSKB ve Escarus 8. Sürdürülebilirlik Atölyesi düzenlendi

6 saat önce

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) iştiraki TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ (Escarus) ile birlikte düzenlediği 8. Sürdürülebilirlik Atölyesi, bu yıl Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

TSKB ve Escarus 8. Sürdürülebilirlik Atölyesi düzenlendi, System.String[]

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) iştiraki TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ (Escarus) ile birlikte düzenlediği 8. Sürdürülebilirlik Atölyesi, bu yıl Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

TSKB ve Escarus'tan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen atölyeye, işletme, ekonomi, mimarlık, endüstri mühendisliği gibi farklı bölümlerden öğrenciler katıldı.

2012 yılından bu yana düzenlenen Sürdürülebilirlik Atölyesi'nin bu yılki teması İklim Değişikliği ve İş Dünyası: Şirketler İçin Risk mi Fırsat mı? oldu. Atölye boyunca geleceğin karar vericileri üniversite öğrencileri sürdürülebilirlik konusunu ele alarak vaka çalışmaları gerçekleştirdi.

TSKB yöneticilerinin ve Escarus'un Genel Müdürü ve yöneticilerinin de eşlik ettiği 8. Sürdürülebilirlik Atölyesi çalışmasında, öğrenciler kurgulanan senaryolar çerçevesinde sunumlar hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak iklim değişikliğinin şirketlerin karar alma süreçlerine yaptığı etkiye dikkat çekerek şunları kaydetti:

"İklim kaynaklı risklerin şirketlerin stratejik kararlarını derinden etkileme potansiyelinin belirdiği yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde sigorta giderlerinden deniz taşımacılığındaki emisyon sınırlamalarına, su kaynaklarının kullanımından karbon vergilerine kadar maliyetleri etkileyecek pek çok yeni konu gündeme geliyor. Sadece içinde bulunduğumuz dünyaya karşı taşımamız gereken duyarlılıklar değil, aynı zamanda şirketlerin uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğe sahip olma arayışları da iş dünyasındaki bakış açılarının değişmesinde önemli bir rol oynuyor. O yüzden, bu seneki vaka çalışmalarında öğrencilerimize söz konusu yeni dinamikleri tanıtmayı hedefledik. İklim bağlantılı risklerin ve fırsatların analiz edildiği çalışmalarda, konunun sosyal ve ekonomik yönlerini birlikte değerlendirdik."

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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