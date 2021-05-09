TSKB'ye "Avrupa'da Yılın İslami Finansman İşlemi" ödülü - Son Dakika

TSKB'ye "Avrupa'da Yılın İslami Finansman İşlemi" ödülü

09.05.2021 10:19
TSKB'ye

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Zorlu Enerji adına oluşturduğu 450 milyon TL'lik Sukuk İhraç Programı çerçevesinde gerçekleştirdiği 50 milyon TL'lik Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracıyla The Banker dergisinin "Avrupa'da Yılın İslami Finansman İşlemi" kategorisinde birincilik...

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Zorlu Enerji adına oluşturduğu 450 milyon TL'lik Sukuk İhraç Programı çerçevesinde gerçekleştirdiği 50 milyon TL'lik Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracıyla The Banker dergisinin "Avrupa'da Yılın İslami Finansman İşlemi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, finans sektöründe hayata geçirdiği yenilikçi sürdürülebilirlik projeleriyle adından sıkça söz ettiren TSKB, global platformlarda kazandığı ödüllere bir yenisini ekledi.

TSKB, Zorlu Enerji adına gerçekleştirdiği Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracıyla The Banker dergisinin "Avrupa'da Yılın İslami Finansman İşlemi" ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Sermaye Piyasası Birliğinin (ICMA-International Capital Markets Association) 4 temel standardına uyumlu bir çerçevede sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri içermesi sayesinde daha önce yapılmış olan sınırlı sayıdaki yeşil sukuk ihracındaki yenilenebilir enerji ile bağlantılı hedeflerin ötesine geçen bu işlem, hem Türkiye'de hem de dünyada bir ilk olma niteliği taşıyor.

TSKB, finans sektörünün saygın bir yayın kuruluşu The Banker'ın dünya genelindeki finans kuruluşlarını ve yapılan işlemleri değerlendirdiği "Deals of the Year" ödül programında aldığı bu ödülle, sermaye piyasaları işlemleriyle sürdürülebilirlik ilkelerini buluşturma yönündeki başarısını tescillemiş oldu.

"Sürdürülebilirlik alanında yenilikçi uygulamalarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Zorlu Enerji adına ihraç ettikleri Sürdürülebilir Kira Sertifikası'nın The Banker gibi prestijli bir platformdan ödül almasından dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2020 yılının haziran ayında Zorlu Enerji adına gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracına, geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamladığımız BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odaklı SKA Kira Sertifikası'nı da ekleyerek bu alandaki yenilikçi yaklaşımımızı bir adım öteye taşıdık. Bildiğiniz gibi, salgının etkilerinin tüm dünyada belirsizliğini koruduğu bu süreçte sürdürülebilirlik kavramı çok daha önemli hale geldi. Böyle bir dönemde, TSKB'nin düşük karbon ekonomisine dönük çok yönlü katkısını sermaye piyasaları alanına da taşımış olmaktan dolayı gururluyuz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanında yenilikçi uygulamalarımıza devam ederek daha yaşanabilir bir gelecek için katma değer sağlamayı sürdüreceğiz."

Verilen bilgiye göre, The Banker dergisinin "Deals of The Year" ödül programında TSKB'nin yanı sıra BNP Paribas, HSBC, Citi, ING, Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi dünyanın önde gelen finans kuruluşları da ödüle layık görüldü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSKB'ye 'Avrupa'da Yılın İslami Finansman İşlemi' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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