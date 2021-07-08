TSKB'ye "Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülü

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası finans dünyasının saygın yayın kuruluşu World Finance Dergisi'nin düzenlediği bankacılık ödülleri kapsamında "Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülüne layık görüldü.

TSKB açıklamasına göre, global finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan World Finance Dergisi, her yıl düzenlediği World Finance Banking ödül programı kapsamında, 2021 yılının en iyilerini belirledi. 20 ülkenin yer aldığı ödül programında, Türkiye'yi temsilen en sürdürülebilir banka TSKB oldu. Programın kazananlarının yer aldıkları coğrafyada başarılı uygulamalara imza attıklarına dikkati çeken ödül programı, en iyi olarak belirlenen bankaların küresel zorlukların üstesinden gelmek için yeterli donanıma sahip olduklarına vurgu yapıyor.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma odaklı çalışmalarıyla emin adımlarla ilerleyen TSKB, böylece BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sergilediği başarılı performansını bir global ödül platformunda daha kanıtlamış oldu.