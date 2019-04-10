Tskb Yılın "Düşük Karbon Kahramanı" Oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) 6. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" olarak ödüllendirildi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) 6. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" olarak ödüllendirildi.



TSKB açıklamasına göre, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) tescilli yeşil yerleşkesinde gerçekleştirilen 6. İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında, önceki yıllarda olduğu gibi, "Düşük Karbon Kahramanları" ödüllendirildi.



SÜT-D tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi'nin bu yıl ki teması karbon ticareti ve iklim değişimiyle mücadele oldu. Zirvede, Düşük Karbon Kahramanları da ödüllendirildi. Düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim için finansal destek ve teknik danışmanlık sağlayan TSKB, bu çalışmalarıyla yılın Düşük Karbon Kahramanı ödülüne layık görüldü.



2005 yılında kurduğu çevre yönetim sistemiyle tüm iç çevresel etkilerini ölçmeye ve yönetmeye başlayan TSKB, 2008 yılından bu yana "Karbon-Nötr Bankacılık Projesi" kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltma amaçlı pek çok proje hayata geçirdi.





"Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına etkin rol oynuyoruz"



Açıklamada verilen bilgilere göre, zirvenin ilk oturumu "Yeşil Ekonomi: İklim Finansmanı ve Karbon Piyasası" TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı TSKB Escarus Genel Müdürü Kubilay Kavak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.



Oturumun konuşmacıları arasında yer alan TSKB Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü Kadir Sancar, TSKB'nin geleceği tüketmeden üretenlerin yanında olduğunu ve "Karbon-Nötr Bankacılık Projesi"nin TSKB için geleceğe olan yatırımı ifade ettiğini belirtti.



Sancar, "Bugün bankamızın kredi portföyünün yaklaşık yüzde 73'ü direkt olarak sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanından oluşuyor. Global fon sağlayıcılarımızla kurduğumuz yakın iş birliği ve deneyim paylaşımı ile Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına etkin rol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.



Sancar, dünyada enerji sektörü kaynaklı sera gazı emisyonunun geldiği noktayı işaret ederek, emisyonların 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 1,7 arttığını ve son 15 yılda enerji üretim kaynakları arasında yenilenebilir enerjinin yüzde 10'a ulaştığını belirtti.





"Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekleyeceğiz"



İklim değişikliğinin etkileri ve dünya ekonomisi üzerinde yarattığı maliyete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sancar şunları kaydetti:



"İklim yatırımları portföyümüzün en önemli kalemini yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor. Bugün gelinen noktada banka olarak, 290 adet yenilebilir enerji projesi finanse ettik. Kurulu gücü 6,066 MW olan bu projelerle Türkiye toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yüzde 14'ünün finansmanında yer aldık. Enerji verimliliği alanında ise bugüne kadar 84 projeye finansman sağladık.



Bunun yanı sıra destek verdiğimiz 57 kaynak verimliliği projesiyle de doğal kaynakların korunması, daha az atık oluşturulması, atıkların tekrar kullanılabilmesi ve daha az karbon salımı oluşturarak maliyetlerin düşürülmesini hedefliyoruz.Bu projelerle yıllık olarak 13 milyon ton CO2 salım azaltımına katkı sağladığımızı memnuniyetle söyleyebiliriz. TSKB olarak önümüzdeki dönemde de ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekleyeceğiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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