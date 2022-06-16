TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade'den AA Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Sadık Piyade, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Sadık Piyade ziyarette başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı TSKGV çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Piyade ziyarette Yerlikaya'ya vakfın plaketi ile TUSAŞ'IN ürettiği Aksungur'un bir maketini verdi.
Yerlikaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sadık Piyade'ye AA yayınlarından oluşan bir seçki hediye etti.
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