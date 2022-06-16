Yerlikaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sadık Piyade'ye AA yayınlarından oluşan bir seçki hediye etti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Piyade, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade'den AA Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

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