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TSKGV'ye 600 bin lira bağışlayan kişiye altın madalya ve berat belgesi verildi - Son Dakika

TSKGV'ye 600 bin lira bağışlayan kişiye altın madalya ve berat belgesi verildi

07.07.2021 12:33

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 600 bin lira bağışta bulunan 83 yaşındaki Hasan Ali Uçan'a altın madalya ve berat belgesi verildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 600 bin lira bağışta bulunan 83 yaşındaki Hasan Ali Uçan'a altın madalya ve berat belgesi verildi.

TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Uçan'a evinde ziyarete bulunarak altın madalya ve beratını takdim etti.

Piyade, gazetecilere, son yıllarda bağışçı sayısındaki artışın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Vakfın en önemli görevinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak, milletle gönül bağı kurarak onların desteğini almak olduğuna işaret eden Piyade, toplanan katkıların da projelere aktarıldığını belirtti.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, İŞBİR, ASPİLSAN gibi şirketlerin TSKGV'nin şirketleri olduğunu anlatan Piyade, "Tamamıyla bu vakıf bağışlarla kurulmuş. Sağ olsun, milletimizin hem gönlü hem bazılarının cebi zengin. Buraya geliş nedenimiz, bize çok ciddi bağış yapan, katkı sağlayan Hasan amcamızı görmek, onu tanımak ve madalyasını takdim etmek. O gururu beraber yaşamak için buradayım. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bağışçıların büyük kısmını düşük gelir grubunun oluşturduğunu vurgulayan Piyade, "Eskileri görmüş, yaşamış kişilerdir. Bir de vatan millet Sakarya aşkıyla rüyasında bile vatanını gören kişilerdir." diye konuştu.

Piyade, "Suriyeli bir bağışçı da vakfımıza 20 milyon lira bağışta bulundu. Suriyeli, 'Bir vatanını kaybettiğini, başka bir vatanını daha kaybetmek istemediğini' söyledi." ifadesini kullandı.

Bağışçılar sayesinde TSKGV'nin hızla büyüdüğünün altını çizen Piyade, şunları kaydetti:

"Şu anda vakfa bağlı 61 şirketimiz var. Bunlardan 6'sının sahibiyiz, diğerlerinin ortağıyız. Şirketlerimizin şirketleri var. Bağışçı sayımız son 4 yılda ciddi arttı. 30 yıldaki bağışçı sayımız 28 bin iken son 4 yılda 160 bin kişi ilave yaptık. Bu ciddi bir rakamdır. 4-5 yıl önce savunma sanayisindeki projelere yılda 40-50 milyon lira bütçe aktarılırken bu yıl ve önümüzdeki yıl 701 milyon liraya yakın para aktarmayı hedefliyoruz."

Almanya'dan emekli olan Uçan da duygulu anlar yaşayarak, "Çok zor şartlarda para kazandım. 3 yaşında yetim oldum. Hep elin kapılarında büyüdüm. Onun için sağlığım, param kıymetlidir. Paramı sigaraya, içkiye vermem. Devamlı askerlerle, komandolarla birlikteyim. Bir komando öldüğü zaman üç gün ağlarım. Benim param helal yere gider, başka yere gitmez." diye konuştu.

TSKGV'ye 600 bin lira bağışlayan kişiye altın madalya ve berat belgesi verildi
TSKGV'ye 600 bin lira bağışlayan kişiye altın madalya ve berat belgesi verildi
TSKGV'ye 600 bin lira bağışlayan kişiye altın madalya ve berat belgesi verildi
TSKGV'ye 600 bin lira bağışlayan kişiye altın madalya ve berat belgesi verildi
TSKGV'ye 600 bin lira bağışlayan kişiye altın madalya ve berat belgesi verildi

Altın Madalya, Samsun, Piyade, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSKGV'ye 600 bin lira bağışlayan kişiye altın madalya ve berat belgesi verildi - Son Dakika


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