TSM ormancısı Spica, 2021 LCS En Değerli Oyuncusu ödülünü kazandı! - Son Dakika
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TSM ormancısı Spica, 2021 LCS En Değerli Oyuncusu ödülünü kazandı!

TSM ormancısı Spica, 2021 LCS En Değerli Oyuncusu ödülünü kazandı!

30.08.2021 02:37

TSM ormancısı Spica, LCS'teki ikinci yılının ardından 2021 LCS En Değerli Oyuncusu ödülünü kazandı!

Bu sezon Spica, TSM'in normal lig aşamasını birinci sırada tamamlamasında büyük katkı sahibiydi. Sezon boyunca 18 galibiyet almayı başaran takım, 100 Thieves ve Evil Geniuses ile aynı galibiyet sayısını paylaşıyordu.

TSM ormancısı Spica, 2021 LCS En Değerli Oyuncusu ödülünü kazandı!

"2021 LCS Yaz Mevsimi Honda En Değerli Oyuncusu ödülünü kazanan Spica'yı kutluyoruz!"

Verilere göre MVP ormancı bu yıl toplamda 81 maça çıktı. Tüm bu oyunlarda 3.7'lik KDA'e sahip oyuncu ayrıca %69.9'luk bir skor katkısına da sahip!

Genç ormancı 2021 yılına girerken artık LCS'in tecrübeli ve korkulan isimleri arasındaydı. LCS'in bu yılın başında gittiği marka değişim kampanyasının da yüzlerinden biri olan başarılı ormancı, bu başarısıyla "Made By Many" kampanyasının ikonu olmayı başardı!

Her ne kadar Cloud9 karşısında mağlup olarak 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmasa da Spica, normal lig sürecinde üst düzey bir oyun ortaya koydu. Aynı kaderi 2015 yılında Team Impulse oyuncusu Rush da yaşamış, yılın MVP'si olmasına rağmen Dünya Şampiyonası'na katılamamıştı.

TSM'le 2022 yılı için de anlaşan genç oyuncuyu en erken bir sonraki LCS mevsimi başlarken izleyebileceğiz!

Kaynak: Playerbros
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SON DAKİKA: TSM ormancısı Spica, 2021 LCS En Değerli Oyuncusu ödülünü kazandı! - Son Dakika
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