TSMC, 2nm işlemciler ile ilgili detayları açıkladı! - Son Dakika
Üye Girişi

TSMC, 2nm işlemciler ile ilgili detayları açıkladı!

18.06.2022 21:42
TSMC, 2nm işlemciler ile ilgili detayları açıkladı!

TSMC, işlemci dünyasında önemli bir adıma hazırlanıyor. Şirket, 2nm işlemcilerle ilgili bir teaser yayınladı.

Akıllı telefon dünyasında son yıllarda kıyasıya bir rekabet ortamı bulunuyor. Bununla birlikte teknolojinin de gelişmesiyle akıllı telefonlardaki işlemciler, ayrı bir rekabet alanı oluşturuyor. Bu alanın en önemli isimlerinden birisi olan TSMC, üzerinde çalıştığı yeniliklerle yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bir süredir 2nm işlemciler üzerinde çalışan şirket, nihayet ürünü onayladı.

TSMC, yeni 2nm işlemcisi ile güç ve verimliliğe odaklanıyor

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), N2 olarak adlandırılan 2nm işlemcisini resmi olarak onayladı. IBM'nin geçtiğimiz yıl 2nm transistör aralığına sahip işlemciler üretmeyi başarmasıyla başlayan süreç, TSMC ile devam ediyor. Şirket, konu hakkında bazı önemli detayları açıklayan bir teaser yayınladı.

TSMC üzgün: Intel ve Samsung güçlerini birleştiriyor!

TSMC'nin 2nm işlemcisi, öncekine kıyasla saf performansta bir artış sağlayacak. Bu durum, aynı güç seviyelerinde kullanıldığında çok daha verimli olması anlamına geliyor. Merakla beklenen işlemciler, 2025'te piyasaya sürülecek. 2026'da da 2nm tabanlı cihazların girmesi bekleniyor.

TSMC, 2nm işlemciler ile ilgili detayları açıkladı!

2nm işlemci, TSMC'nin GAAFET (çok yönlü alan etkili transistörleri) ile gelen ilk işlemcisi olacak. Öte yandan 3nm işlemcilere göre yüzde 15'lik bir performans artışı sunulacak. Ek olarak TSMC, İlk 3nm çiplerini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

TSMC, 2nm işlemciler ile ilgili detayları açıkladı!

2nm işlemcilerde transistör aralığının daraldığını görüyoruz. Bu durum, hiç kuşkusuz enerji verimliliğini artırdığı için işlemcinin daha az ısınan ve daha çok performans sunan bir hal almasına olanak tanıyor. Öte yandan işlemcilerin transistör sayısı ise 50 milyar olarak açıklandı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır İl Başkanı'nın çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasıyla ilgili MHP'den ilk açıklama: Vahameti anlayınca derhal feshettik Diyarbakır İl Başkanı'nın çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasıyla ilgili MHP'den ilk açıklama: Vahameti anlayınca derhal feshettik CHP Burdur İl Başkanı Açıkladı: AKP İl Başkanının Eşi Gençlik Hizmetleri Müdürü Oldu CHP Burdur İl Başkanı Açıkladı: AKP İl Başkanının Eşi Gençlik Hizmetleri Müdürü Oldu
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSMC, 2nm işlemciler ile ilgili detayları açıkladı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 21:48:31. #1.12#
SON DAKİKA: TSMC, 2nm işlemciler ile ilgili detayları açıkladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement